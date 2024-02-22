Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Парламент Германии проголосовал против поставок ракет Taurus Украине

Бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить Taurus Украине

close
100%
Global Look Press

Бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

21 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

20 февраля Telegram-канал Bild писал, что Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает, что планы правящей коалиции во главе с Шольцем по передаче Украине Taurus могут втянуть Германию в конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами