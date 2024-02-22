Парламент Германии проголосовал против поставок ракет Taurus Украине

Бундестаг проголосовал против резолюции с требованием поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Против инициативы фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) выступили 480 парламентариев, поддержали 182 депутата, еще пять — воздержались.

21 февраля официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему поддерживает резолюцию с призывом передать Украине дальнобойное оружие.

20 февраля Telegram-канал Bild писал, что Германия, вероятно, все же передаст Украине крылатые ракеты Taurus, способные достигать целей на расстоянии до 500 км.

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт считает, что планы правящей коалиции во главе с Шольцем по передаче Украине Taurus могут втянуть Германию в конфликт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.