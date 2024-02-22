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Латвийский политик передал «незабываемые» слова Столтенберга про войну РФ и НАТО

Экс-депутат Европарламента Мамыкин: никогда не забуду разговор со Столтенбергом

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

Бывший депутат Европарламента от Латвии, журналист Андрей Мамыкин признался, что беседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и никогда теперь не забудет этот разговор. Лидер Североатлантического альянса исключил горячую фазу войны с Россией, рассказал он в беседе с Tsargrad.tv.

Беседа произошла в 2016 году – тогда, по мнению Мамыкина, тезисы альянса сильно отличались от сегодняшних.

«Вопрос состоял в том, нападет Россия на НАТО или нет. Будет ли горячая фаза войны, о которой сегодня уже открыто говорит министр обороны Германии Борис Писториус? Тогда, в 2016 году, действующий генсек НАТО ответил: «Нет-нет, конечно, мы только за дипломатические способы урегулирования». И на этом все», — рассказал экс-депутат Европарламента.

Он добавил, что менее чем за 10 лет риторика изменилась, и сегодня звучат заявления об угрозе, исходящей от Москвы.

«Это желание стран НАТО, чтобы на них напали», — считает Мамыкин.

Он также раскритиковал Писториуса, назвав его слова о возможном нападении России на НАТО «истерикой» и объяснив их отсутствием стратегического мышления.

Напомним, министр обороны ФРГ заявил, что Россия может атаковать НАТО в течение следующих пяти-восьми лет. В Эстонии также заявляли, что у стран НАТО есть «три — четыре года» на укрепление обороны, прежде чем Россия решит испытать Североатлантический альянс.

Ранее стал известен основной кандидат на замену Столтенберга.

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