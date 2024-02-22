Представители ХАМАС и ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в России

Представители палестинской группировки ХАМАС и военизированной организации ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече, которая состоится 29 февраля в Москве. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.

«Конечно, будут, все будут: и ФАТХ, и ХАМАС, да», — сказал Богданов, отвечая на вопрос агентства.

По информации агентства, делегацию от ХАМАС на межпалестинской встрече возглавит зампредседателя политбюро движения Муса Абу-Марзук. Делегация ФАТХ во главе с членом исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом также прибудет на встречу.

16 февраля сообщалось, что делегация «Исламского джихада» (организация запрещена в России) посетит межпалестинскую встречу в Москве. По словам представителя движения Мухаммада аль-Хаджи Мусы, «Исламский джихад» регулярно участвует в межпалестинских встречах с 2005 года, при этом результаты предыдущих встреч ни к чему не привели, а рекомендации по их итогам так и не были воплощены в жизнь.

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