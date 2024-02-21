Путин прилетел в Казань

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Татарстана Казань. Об этом сообщает ТАСС.

Там глава государства вместе с лидерами ряда иностранных государств примет участие в открытии международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».

Также в Казани Путин должен провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами. Кроме того, он планирует посетить Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что Москва рада, что на «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран.

До этого стало известно, что президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Россию 20-21 февраля по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. 21 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань на церемонию открытия «Игр будущего». Глава Республики Сербской Милорад Додик также прибыл в Казань.

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