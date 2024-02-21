В ДНР оценили планы Киева по открытию столичного аэропорта Борисполь

Возможное возобновление работы аэропорта Борисполь в Киеве может означать, что украинское руководство намерено маскировать поставки западных вооружений под импорт товаров гражданского назначения. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Это говорит о том, что противник хочет маскировать вероятные поставки военной техники и личного состава из Европы под гражданские рейсы», — сказал он.

По словам Гагина, еще до эскалации конфликта украинские власти начали использовать местные аэропорты «в военных целях». В том числе это касается поставок военных грузов из стран Запада.

Также советник главы региона не исключил, что после открытия воздушной гавани Украина организует новую провокацию в отношении РФ. Речь идет о попытках сбить какой-либо гражданский самолет, чтобы «сразу же обвинить» в этом Москву.

Киевский аэропорт Борисполь был закрыт 24 февраля 2022 года. Однако в декабре прошлого года глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в скором времени воздушная гавань может возобновить свою работу.

Ранее на Украине рассказали, сколько времени понадобится на открытие аэропорта Борисполь.