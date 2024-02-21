CNN: Байден поручил своей команде работать над тем, чтобы представить Трампа невменяемым

Глава США Джо Байден дал поручение своим помощникам по предвыборному штабу представить бывшего президента страны Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает американский телеканал CNN.

По их словам, Байден поручил более решительно сосредоточиться на подстрекательских речах экс-президента и привлекать внимание американской общественности к «сумасшедшим» заявлениям Трампа.

CNN высказал предположение, что Байден хочет представить Трампа невменяемым и потому непригодным для должности главы государства.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего американского лидера Джо Байдена контролируют фашисты. Кроме того, по мнению Трампа, Байден является коррумпированным человеком, а также ужасным президентом.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Джо Байден в качестве президента США является лучшим вариантом для России, чем бывший американский лидер Дональд Трамп.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».