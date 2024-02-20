В КГБ сообщили о беспрецедентном уровне всех видов разведки против Белоруссии

Фиксируется беспрецедентный уровень всех видов разведки против Республики Беларусь. Об этом заявил председатель белорусского КГБ Иван Тертель, передает БелТА.

Об опасных намерениях стран Запада регулярно докладывают главе государства Александру Лукашенко, сообщил Тертель.

«На территории Польши и прибалтийских государств реализуются масштабные программы по оборудованию будущего театра военных действий», — добавил он.

Он отметил, что «осуществляется ремонт рокадных дорог и аэродромов для быстрой переброски крупных воинских контингентов». По его словам, контингент НАТО планируют подвести в приграничные с Белоруссией районы Польши, Литвы и Латвии.

При этом предложения белорусской стороны о взаимном наблюдении специалистов за учениями Западом последовательно игнорируются.

О том, что Польша начала серьезную перестройку своей армии у белорусской границы, Тертель заявлял ранее. По его словам, фиксируется высокий уровень всех видов разведки, направленных против республики. Кроме того, можно наблюдать увеличение производства вооружения, техники и боеприпасов в ведущих странах Запада, отметил руководитель КГБ.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стратегия западных стран заключается в нанесении глобального поражения Белоруссии и России.

Ранее в Минске заявили, что Запад участвует в терактах на территории России.