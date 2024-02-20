Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

МВД РФ переобъявило сенатора США в розыск

МВД РФ переобъявило американского сенатора Грэма в розыск

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы МВД.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении американского сенатора, не называется.

До этого Росфинмониторинг включил американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в реестр экстремистов и террористов.

Грэм является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Он призывал США давать оружие Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн. При этом 14 февраля он проголосовал против помощи Украине.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами