МВД РФ переобъявило сенатора США в розыск

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы МВД.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Статья, по которой возбуждено уголовное дело в отношении американского сенатора, не называется.

До этого Росфинмониторинг включил американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в реестр экстремистов и террористов.

Грэм является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Он призывал США давать оружие Украине в кредит, так как в этой стране много ресурсов, а американский госдолг превысил $34 трлн. При этом 14 февраля он проголосовал против помощи Украине.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».