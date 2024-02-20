На Украине предложили наказывать детей уклонистов

В украинской Раде предложили наказывать детей тех, кто уклоняется от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
С соответствующим предложением выступил член комитета Рады по нацбезопасности Вадим Ивченко.
Он раскритиковал звучавшие ранее предложения о блокировке счетов уклонистов: по мнению Ивченко, оставлять человека совсем без денег, «чтобы он где-то умирал», неправильно.
Вместо этого депутат предложил иные меры воздействия через ограничение доступа к государственным услугам. По мнению Ивченко, не желающих выполнять свой гражданский долг и отправляться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мобилизации следует ограничивать в правах и отказывать в услугах.
«Например: ты не будешь получать поддержку государства, твои дети не поступят в вуз или ты сам не поступишь в вуз», — предложил Ивченко.
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