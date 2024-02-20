В алтайском «Яблоке» подтвердили, что власти разрешили провести митинг памяти Немцова

Глава отделения партии «Яблоко» в Алтайском крае Андрей Ткаченко рассказал «Газете.Ru», что власти Барнаула каждый год согласовывают акцию в память о Борисе Немцове. Он уточнил, что в этот раз на выдачу положительного решения у мэрии ушло всего три дня.

«Акция согласована в форме митинга. Он будет посвящен памяти выдающегося современника Бориса Немцова. Решению [мэрии] мы не удивлены. Мы каждый год проводим на этом месте акцию памяти Бориса Ефимовича. Проблем с согласованием в прошлые годы не было, поэтому положительное решение в текущем году не было чем-то внезапным и выходящим за рамки наших ожиданий. Согласовывали недолго. Во вторник (13 февраля) уведомление о проведении публичной акции было подано, в пятницу (16 февраля) я уже забрал положительное решение», — сказал Ткаченко.

Он добавил, что власти города без проблем дают разрешение и на другие публичные акции партии.

17 февраля партии «Яблоко» в Алтайском крае анонсировала на своем официальном сайте акцию в память о Борисе Немцове на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий «Прощание».

Сопредседатель оппозиционной партии РПР-ПАРНАС и депутат Ярославской областной думы Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По делу об убийстве политика были арестованы пять человек: Тамерлан Эскерханов, Анзор Губашев, его брат Шадид Губашев, Хамзат Бахаев, а также Заур Дадаев. Последнего назвали лицом, стрелявшим в Немцова.

Следствие заявляло, что мужчинам пообещали за убийство 15 млн рублей. Мотивы и личности организаторов установить не удалось. В июле 2017 года все фигуранты дела Немцова получили от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Вопрос о заказчике убийства оппозиционера до сих пор остается открытым. В начале 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что заказчики убийства Немцова найдены, но их имена публично не назывались. В организации убийства обвиняется уроженец Чечни Руслан Мухудинов, которого Интерпол объявил в розыск. Российское следствие также пыталось допросить как свидетеля командира батальона внутренних войск МВД России Руслана Геремеева, но застать его дома не удалось.

Ранее сообщалось, что не стало матери Бориса Немцова.