Сербия не будет вводить санкции против России, несмотря на давление Запада

Несмотря на давление со стороны стран Запада Сербия сохранит независимую политику по отказу от антироссийских санкций. Такое заявление сделал президент страны Александар Вучич, сообщает ТАСС.

По словам Вучича, после начала конфликта на Украине власти Сербии приняли решение осудить его на государственном уровне, как и многие другие страны. Однако Сербия решила придерживаться политики отказа от антироссийских санкций.

«Мы знаем по себе, каково это, когда против вас вводят санкции. У нас есть дружественный нам народ, и было бы несправедливо поступать так с русским народом», — сказал Вучич.

22 января сообщалось, что послы ФРГ и Франции призвали Сербию ввести санкции против России.

До того Вучич заявлял, что Сербия продолжит путь к Евросоюзу при сохранении традиционных дружеских отношений с Китаем и Россией и не собирается вводить санкции для удовлетворения какой-либо третьей стороны.

Ранее Вучич раскрыл, чем украинцы в Сербии отличаются от россиян.