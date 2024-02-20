В МАГАТЭ заявили о затратах при снижении зависимости от атомной отрасли РФ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что уменьшение зависимости Европы от российской ядерной отрасли потребует значительных затрат, и он не считает возможным резко отказаться от российских ресурсов. Об этом пишет Reuters.

В интервью изданию Гросси отметил: «Снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды... он не видит немедленного перехода».

В Европейском союзе уже почти два года звучат призывы к введению санкций против российской атомной отрасли, но некоторые страны Европы, использующие ядерную энергию, не поддерживают такие меры.

До этого в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии сообщили, что визит генерального директора организации Рафаэля Гросси в Москву запланирован на конец февраля 2024 года.

Накануне Гросси заявил, что ситуация с безопасностью на Запорожской атомной электростанции постепенно улучшается.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ приехал за линию соприкосновения в Запорожской области.

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