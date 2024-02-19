Лавров анонсировал визит главы МИД Кубы в Россию

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья посетит Россию с визитом в этом году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Я пригласил министра Бруно Родригеса с очередным визитом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что министры заключили предварительную договоренность. что поездка состоится в 2024 году.
До этого Москву с официальным визитом посетил кубинский премьер-министр Мануэль Mappeрo. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сереем Шойгу.
В середине февраля МИД РФ анонсировал визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, в повестке дня — обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.
В понедельник, 19 февраля, Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне.
Ранее российские туристы не смогли улететь с Кубы.