Лавров анонсировал визит главы МИД Кубы в Россию

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья посетит Россию с визитом в этом году. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я пригласил министра Бруно Родригеса с очередным визитом», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что министры заключили предварительную договоренность. что поездка состоится в 2024 году.

До этого Москву с официальным визитом посетил кубинский премьер-министр Мануэль Mappeрo. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сереем Шойгу.

В середине февраля МИД РФ анонсировал визиты Лаврова на Кубу и в Венесуэлу. По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, в повестке дня — обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, глобальной и региональной повестки дня.

В понедельник, 19 февраля, Лавров прибыл на Кубу в рамках латиноамериканского турне.

Ранее российские туристы не смогли улететь с Кубы.