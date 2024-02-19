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Индия допустила посредничество между Россией и Украиной

Джайшанкар не исключил посредническую роль Индии в украинском конфликте

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индия может выступить в качестве посредника между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар немецкой газете Handelsblatt.

Он подчеркнул, что Индия могла бы взять на себя роль посредника в конфликте. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что политика в отношении России стоится на стабильности и «очень дружественных отношениях».

Дипломат обратил внимание, что альтернативы поставкам российской нефти и газа нет. Министр отметил, что закупками у РФ Индия способствовала стабилизации цен на мировом рынке.

В Индии высоко оценили успешность БРИКС. По словам Джайшанкар, это подтверждается интересом 30 стран к вступлению в организацию. Глава МИД уточнил, что БРИКС создавался в ситуации, когда мир больше, чем сейчас, зависел от Запада. Но с тех пор, как считает дипломат, положение дел изменилось.

Ранее российские корабли прибыли в Индию для участия в военно-морском учении.

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