Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Польше признали, что в ЕС нет прогресса по вопросу поставок снарядов Украине

Глава МИД Польши Сикорский: ситуация на фронте для Киева становится драматичной

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикроский заявил, что прогресса в вопросе поставок боеприпасов Украине от Европейского союза на данный момент нет. В связи с этим он подчеркнул, что ситуация на фронте для Киева становится драматичной и российская армия атакует по всем направлениям, передает PAP.

«С сожалением вынужден констатировать, что в этом вопросе [поставок боеприпасов Киеву] прогресса нет. Есть страны, которые до сих пор блокируют создание специальной линии финансирования обороны Украины из Европейского фонда мира, а никаких других источников финансирования поставок боеприпасов не предвидится», — заявил Сикорский.

По его словам, ситуация на Украине «начинает становиться драматичной».

«Как мы знаем, Авдеевка уже пала, русские атакуют по нескольким направлениям и, возможно, уже почти слишком поздно», — отметил глава МИД Польши.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления в формате видеоконференции на заседании Совета министров иностранных дел ЕС призвал страны Евросоюза отменить экспортные контракты и передать все снаряды Киеву.

Ранее американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами