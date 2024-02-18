Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Американский аналитик заявил о грядущем провале ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: взятие Авдеевки доказало, что ВСУ обречены на провал

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

Взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал в военном конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Джиральди назвал взятие Авдеевки признаком провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это событие может стать сдерживающим фактором для Конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.

«Прежде всего, было ясно, что украинцы указывали на свою защиту Авдеевки как на доказательство того, что они смогут выстоять или даже одержать победу при поддержке НАТО», — сообщил он агентству.

Джиральди уверен, что многие конгрессмены США откажутся от дальнейшей поддержки Украины из-за безнадежности этих трат.

До этого российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке в ДНР. На кадрах видно одноэтажное строение, внутри которого находится большое количество ящиков с боеприпасами. Некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее было опубликовано видео отступления ВСУ из Авдеевки

Все новости на тему:
Взятие Авдеевки
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами