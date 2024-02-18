Взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в ДНР является прямым свидетельством того, что Украина обречена на провал в военном конфликте. Об этом пишет РИА Новости.

Джиральди назвал взятие Авдеевки признаком провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это событие может стать сдерживающим фактором для Конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.

«Прежде всего, было ясно, что украинцы указывали на свою защиту Авдеевки как на доказательство того, что они смогут выстоять или даже одержать победу при поддержке НАТО», — сообщил он агентству.

Джиральди уверен, что многие конгрессмены США откажутся от дальнейшей поддержки Украины из-за безнадежности этих трат.

До этого российские военные нашли трофейное западное оружие в расположении подразделения ВСУ в Авдеевке в ДНР. На кадрах видно одноэтажное строение, внутри которого находится большое количество ящиков с боеприпасами. Некоторые из них маркированы на кириллице, но многие обозначены латинскими буквами.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении Авдеевки президенту страны Владимиру Путину. В Минобороны РФ отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Отдельным разрозненным подразделениям украинских войск удалось спешно покинуть Авдеевку, оставив вооружение и военную технику.

Ранее было опубликовано видео отступления ВСУ из Авдеевки