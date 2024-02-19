Хиллари Клинтон предупредила о серьезности намерений Трампа по НАТО

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что кандидат на пост президента Дональд Трамп выведет Вашингтон из НАТО в случае возвращения в Белый дом. Она призвала относиться со всей серьезностью к заявлениям республиканца, сообщает Fox News.

По словам Клинтон, «очевидный вывод о Дональде Трампе» заключается в том, что его нужно воспринимать буквально и серьезно. С ее точки зрения, люди, отмахивающиеся от заявлений Трампа, «живут в альтернативной реальности».

«Он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему будет предоставлена такая возможность. И он вытащит нас из НАТО, хотя Конгресс принял резолюцию, в которой говорится, что он не сможет этого сделать без поддержки Конгресса, потому что он просто выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Он также добавил, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Ранее премьер Нидерландов призвал коллег «прекратить ныть и стонать» из-за Трампа.