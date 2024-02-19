Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Хиллари Клинтон предупредила о серьезности намерений Трампа по НАТО

Хиллари Клинтон заявила, что Трамп выведет США из НАТО в случае президентства

close
100%
Julia Nikhinson/AP

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила, что кандидат на пост президента Дональд Трамп выведет Вашингтон из НАТО в случае возвращения в Белый дом. Она призвала относиться со всей серьезностью к заявлениям республиканца, сообщает Fox News.

По словам Клинтон, «очевидный вывод о Дональде Трампе» заключается в том, что его нужно воспринимать буквально и серьезно. С ее точки зрения, люди, отмахивающиеся от заявлений Трампа, «живут в альтернативной реальности».

«Он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему будет предоставлена такая возможность. И он вытащит нас из НАТО, хотя Конгресс принял резолюцию, в которой говорится, что он не сможет этого сделать без поддержки Конгресса, потому что он просто выведет нас из НАТО», — заявила Клинтон.

11 февраля в американском штате Южная Каролина в ходе предвыборного митинга своих сторонников Трамп обвинил ряд стран — членов НАТО в невыполнении финансовых обязательств в рамках программы по обеспечению обороны. Он также добавил, что готов поощрять гипотетические атаки России на подобные государства.

Ранее премьер Нидерландов призвал коллег «прекратить ныть и стонать» из-за Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами