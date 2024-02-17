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Премьер Нидерландов призвал коллег «прекратить ныть и стонать» из-за Трампа

Рютте: ЕС надо прекратить нытье о возможной победе Трампа на выборах в США

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Global Look Press

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал европейских коллег «прекратить ныть и стонать» из-за возможной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Рютте заявил, что траты ЕС на оборону или наращивание производства боеприпасов не зависят от того, кто займет кресло в Белом доме.

«Кто придет к власти в США, зависит от американцев. (…) Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. Мы должны это делать потому, что мы этого хотим, это в наших интересах», — сказал премьер.

Рютте добавил, что «нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни», и призвал прекратить его.

17 февраля в ЕС призвали вкладываться в собственную безопасность без оглядки на выборы президента США.

В тот же день Столтенберг заявил, что у альянса есть проблемы с военными запасами.

Ранее Шольц раскрыл, отправят ли страны НАТО свои вооруженные силы на Украину.

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