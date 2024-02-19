В Раде заявили, что США уделили мало внимания Киеву на Мюнхенской конференции

В Верховной раде остались недовольны тем, что Соединенные Штаты якобы уделили мало внимания украинскому конфликту и лишь формально выразили поддержку Киеву на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил замглавы комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

«Действительно чувствовалось так, что они [США] приехали на Мюнхенскую конференцию, условно говоря, формально отбыть, показать: да, на словах мы с вами. Но были погружены все-таки больше во внутренние вопросы», — считает парламентарий.

По мнению Чернева, европейские страны, такие как Франция и Германия, уделяли Украине больше внимания на конференции. Он также заявил, что делегация из США не смогла назвать сроки выделения помощи Киеву.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал, что заявил госсекретарю США Энтони Блинкену на Мюнхенской конференции о необходимости вступления Украины в НАТО либо о восстановлении у страны ядерного потенциала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава военного комитета НАТО заявил, что на Западе были слишком оптимистичны насчет ВСУ.