На Украине переименовали суда в честь новых российских городов

Украинское Дунайское пароходство (УДП) решило дерусифицировать несколько судов, переименовав их в честь городов новых российских регионов. Об этом гендиректор пароходства Дмитрий Москаленко сообщил на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так, судно «Хабаровск» было переименовано в «Мариуполь», судно «Иваново» — в «Геническ», а судно «Звенигород» — в «Севастополь».

«Украинское Дунайское пароходство сменило название 23 судов. Избавились от деятелей коммунистического режима и российских городов», — пояснил Москаленко.

До этого депутаты горсовета Харькова проголосовали за изменение названий еще 65 топонимов, которые ассоциируются с Россией.

Так, многие топонимы Авдеевская улица, Бахмутский проезд, Соледарский и Угледарский переулки, Судакский и Инкерманский переулки получат названия в честь «украинских городов и географических объектов» — многие из них находятся на территории ДНР или Крыма.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

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