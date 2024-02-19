В МИД РФ заявили о подготовке эмигрантами провокаций в преддверии выборов

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович предупредил, что ряд российских эмигрантов готовятся к провокациям в преддверии выборов президента России за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление Аскальдовича на совещании ЦИК.

«Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них... уже вернулись на родину, но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции и, насколько мы знаем, готовятся к проведению разного рода провокаций накануне и в ходе выборов», — сказал дипломат.

По словам Аскальдовича, такие эмигранты стали еще агрессивнее после отказа в регистрации кандидатом в президенты Борису Надеждину. В данный момент МИД работает с патриотически настроенными гражданами, пытаясь привлечь их к профилактике экстремистской деятельности релокантов.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года. Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее в Госдуме обвинили Европарламент в координации релокантов-экстремистов.