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Президент Бразилии сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Гитлера

Президент Лула да Силва сравнил действия Израиля в Газе с преступлениями Гитлера

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Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил действия Израиля в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев. Об этом сообщает портал G1.

«То, что происходит в секторе Газа с палестинским народом, еще никогда ранее в мире не происходило», — сказал глава государства.

При этом он заявил, что такое происходило, когда Гитлер решил уничтожить евреев.

В конце января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после этого решения Международного суда ООН заявил, что еврейское государство делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право.

До этого правый депутат Кнессета Израиля (парламента) от консервативной политической партии «Ликуд» Нассим Ватури призвал израильскую армию «сжечь сектор Газа».

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.

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