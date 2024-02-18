Главы МИД Индии и Армении обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе Мюнхенской конференции по безопасности встретился с коллегой из Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС.

«Собеседники обсудили вопросы повестки дня двустороннего партнерства. С удовлетворением был отмечен политический диалог на высоком уровне, а также готовность совместными усилиями углублять сотрудничество в различных областях», — следует из сообщения.

Армянский дипломат представил индийскому коллеге ситуацию на Южном Кавказе, а также обсудил с ним последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц проводят встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Подробности встречи на данный момент не приводятся.

Американский госсекретарь назвал Армению «ценным партнером для Соединенных Штатов». По словам Блинкена, Вашингтон ценит приверженность Еревана прочному миру.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не обсуждает вопрос вступления в НАТО.