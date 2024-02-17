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За Путина на президентских выборах готовы проголосовать большинство россиян

ФОМ и ВЦИОМ: за Путина на выборах готовы проголосовать большинство россиян

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Большинство россиян (79%) заявили о готовности голосовать за кандидата в президенты на выборах 2024 года и действующего главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О готовности проголосовать за Владимира Путина заявили 79% электорально активных россиян», — говорится в исследовании.

За кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова готовы отдать свои голоса 4% россиян, за Николая Харитонова от КПРФ — 4%, а за Леонида Слуцкого от ЛДПР — 2%.

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), за Путина намерены проголосовать 74% россиян и 81% из тех, кто планирует принять участие в выборах. За Харитонова и Слуцкого хотят отдать свои голоса по 3% опрошенных, а за Даванкова — 1%.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15-17 марта 2024 года.

Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец, его заявка зарегистрирована ЦИК. Если действующий президент РФ одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок. Кроме Путина, ЦИК зарегистрировал как кандидатов Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили о желании принять участие в выборах.

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