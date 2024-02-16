США ввели санкции против йеменских мятежников-хуситов

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщается на сайте министерства финансов США.

Включение в список повлечет за собой замораживание активов движения в США, а также запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами.

До этого представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что удары США и Великобритании по позициям хуситов на территории Йемена противоречат их заявлениям о недопустимости эскалации на Ближнем Востоке.

Продолжая удары по хуситам, Лондон и Вашингтон угрожают мировой безопасности. В связи с этим Насер Канани Чафи счел необходимым призвать США и Британию к ответу за свои действия.

Ранее руководитель министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что третья совместная серия ударов США и Соединенного Королевства по территории Йемена не является эскалацией и стала пропорциональным ответом на действия мятежников-хуситов.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.