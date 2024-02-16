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США разработали альтернативный законопроект о помощи Украине

Конгресс США разработал альтернативный законопроект о помощи Украине и Израилю

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Rod Lamkey/Global Look Press

Десять членов палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий разработали альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает портал Punchbowl News.

Предполагается, что закон, если его примут, будет действовать год. За это время, в частноссти, Украина получит почти $48 млрд, Израиль — $10,4 млрд, а партнеры Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, — $5,4 млрд.

Инициатива также предусматривает приостановку въезда в Соединенные Штаты нелегальных мигрантов, еще она позволит миграционной службе задерживать и высылать из страны нелегалов, которые пересекли американо-мексиканскую границу. Кроме того, документ содержит предложение об ужесточении стандартов предоставления убежища.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский признал, что для Киева есть риски дальнейших проблем с предоставлением помощи со стороны США.

До этого Зеленский заявил о критическом преимуществе России в артиллерии и других видах оружия. Украинский лидер также отметил существенное уменьшение поставок Киеву от партнеров.

Ранее Польша и Британия призвали США принять пакет помощи Украине.

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