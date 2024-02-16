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Депутат Соболев отвел неделю на взятие Авдеевки

Генерал Соболев: ВСУ сдадут Авдеевку за неделю

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сопротивляться сдаче Авдеевки больше недели, убежден член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. Российские военные направили все силы на окружение населенного пункта, ключевое значение которого понимают и в Киеве, и в США, заявил он в беседе с НСН.

Из Авдеевки ВСУ могут вести обстрелы и наносить ощутимые удары, в том числе – по Донецку, поэтому это важный в политическом смысле пункт, пояснил депутат.

«Авдеевку нужно взять как можно быстрее, ни у кого в этом сомнений нет. Сейчас принимаются меры, чтобы Авдеевку окружить, отрезать и ликвидировать в конечном итоге. Донецк – это огромный город, в котором сохранились предприятия, но люди не могут жить спокойно из-за обстрелов, работать. Необходимо отодвинуть фронт, чтобы ВСУ не обстреливали ни Донецк, ни Белгород», — заявил Соболев.

Сопротивляться больше недели ВСУ не смогут, убежден депутат. Он сравнил сложившуюся ситуацию с Мариуполем, напомнив, что удерживавшие его украинские военные сдались примерно за такое же время.

«Если их окружат и окончательно им станет ясно, что они оттуда вырваться не смогут, будет примерно так же, как в Мариуполе», — убежден парламентарий.

Напомним, в районе Авдеевки сложилась критическая для Украины ситуация, город вскоре может перейти под контроль России. В Белом доме это объяснили нехваткой боеприпасов у ВСУ на фоне невозможности предоставить Киеву новый пакет военной помощи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал ВСУ сообщил, что украинские войска под Авдеевкой готовят новые позиции.

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