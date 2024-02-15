Путин заявил о готовности России к строительству ВСМ

Президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Его слова на совещании по строительству ВСМ в ходе поездки в Свердловскую область передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что речь о принципиально другом уровне технологий и транспортных услуг, современных рабочих местах и передовых компетенциях.

«Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала», — сказал Путин.

В сентябре 2023 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры в РФ до 2030 года писала, что строительство четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые в августе предложил Путин, по оценке российского правительства, может обойтись в 10,8 трлн рублей.

До этого Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. По его словам, эта инфраструктура станет основой для развития туризма, свяжет логистические, аграрные и производственные центры, будет способствовать обновлению городов и поселков.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.