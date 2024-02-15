Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о готовности России к строительству ВСМ

Путин: РФ готова к строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей

Президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) МоскваПетербург должна стать стартовым этапом развития высокоскоростного железнодорожного сообщения. Его слова на совещании по строительству ВСМ в ходе поездки в Свердловскую область передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что речь о принципиально другом уровне технологий и транспортных услуг, современных рабочих местах и передовых компетенциях.

«Сама по себе готовность браться за такие сложные проекты и способность их реализовать — это своего рода интегральный показатель нашего возросшего технологического, научного, кадрового, индустриального потенциала», — сказал Путин.

В сентябре 2023 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию стратегии развития инфраструктуры в РФ до 2030 года писала, что строительство четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые в августе предложил Путин, по оценке российского правительства, может обойтись в 10,8 трлн рублей.

До этого Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума сообщил, что в России планируется создать единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока, в рамках которого скоростные магистрали проложат через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. По его словам, эта инфраструктура станет основой для развития туризма, свяжет логистические, аграрные и производственные центры, будет способствовать обновлению городов и поселков.

Ранее Путин анонсировал строительство скоростных ж/д магистралей до новых регионов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами