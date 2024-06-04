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«Хуже хохла»: депутат ГД рассказал о появлении нового врага в зоне спецоперации

Депутат Госдумы Иванов заявил о нашествии комаров в зоне СВО

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Shutterstock

У российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции на Украине появился новый противник — армия комаров. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Парламентарий рассказал, что в рамках мероприятия, которое было посвящено 10-летию отправки первого гуманитарного груза на Донбасс, провел беседу с председателем общественной палаты ЛНР Алексеем Карякиным. Тот рассказал о неудобствах, которые испытывают российские бойцы по всей линии фронта из-за нашествия комаров.

«Не прошло и недели, как сегодня вышли на связь парни с авдеевского направления. Информацию подтверждают: «комары хуже хохла, кровь пьют и днем, и ночью, спасу от них никакого», — отметил Иванов.

Депутат добавил, что для борьбы с комарами было принято решение об отправке в зону СВО с предстоящим гуманитарным грузом запаса репеллентов и свечей от гнуса.

До этого врач Ольга Уланкина рассказала «Газете.Ru», какие болезни распространяются через укусы комаров и что делать, чтобы не заболеть.

В свою очередь доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов объяснил, для чего средства от комаров, клещей и других насекомых должны иметь сертификат качества.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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