Зеленский посетит Францию с Германий и выступит на Мюнхенской конференции

Глава Украины Владимир Зеленский намерен в пятницу нанести визит во Францию и Германию, а в субботу выступить на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал офиса украинского лидера.

По данным пресс-службы офиса Зеленского, политик намерен 16 февраля провести переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии и с президентом Эмманюэлем Макроном во Франции. 17 февраля Зеленский выступит в Мюнхене, а также проведет ряд встреч на полях конференции.

Уточняется, что у президента Украины запланированы переговоры с чешским коллегой Петром Павелом, премьер-министром Дании Метте Фредериксеном, главой кабмина Нидерландов Марком Рютте, а также с вице-президентом США Камалой Харрис и другими политиками.

Конференция по безопасности пройдет в Мюнхене с 16 по 18 февраля. Ожидается, что в ней примут участие порядка 50 глав государств и правительств, а также около 100 министров. В МИД РФ назвали формат мероприятия деградировавшим и заявили, что у России нет никаких ожиданий от конференции.

Ранее экс-советник Кучмы сравнил Зеленского с бомжом после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Карлсону.