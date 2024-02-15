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Стало известно о подготовке «жестких» санкций против РФ

JT: США и ЕС обсудили жесткие санкции против России к годовщине начала СВО

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Shutterstock

Евросоюз и США обсудили в Брюсселе «жесткие» санкции против России, которые планируется приурочить к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета Japan Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«США, ЕС и другие партнеры обсуждали санкции против России на встрече в Брюсселе на этой неделе в преддверии двухлетней годовщины войны на Украине, которую высокопоставленный представитель США заявил, что Вашингтон и его союзники готовы отметить «жесткими» санкциями», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что новые санкции вводятся, поскольку США и их союзники стремятся продолжить давление на Россию, а военная помощь США Украине становится «все более сомнительной».

По словам источника издания, партнеры обсудили влияние мер, введенных на данный момент со стороны США, Великобритании, ЕС и других стран, в том числе на военно-промышленную базу и экономику России, а также проблемы и рекомендации по вопросу дальнейших антироссийских санкций.

До этого сообщалось, что Европейский союз предлагает добавить в очередной пакет санкций против России 193 физлица и юрлица — эта цифра больше, чем то, что предлагалось ранее.

Ранее немецкий политик раскритиковала топливные санкции ФРГ против России.

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