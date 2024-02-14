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Немецкий политик раскритиковала топливные санкции ФРГ против России

Вагенкнехт: ФРГ неразумно было отказываться от ресурсов РФ без новых поставщиков

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Kay Nietfeld/Global Look Press

Эффект от санкций правительства Германии в отношении российских энергоресурсов заключается лишь в росте их стоимости для ФРГ, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на трансляцию на ресурсах партии политика.

«Единственное, чего мы добились, это что цены на газ выросли со взрывной скоростью и что в будущем у нас не будет надежных путей поставок», — сказала Вагенкнехт.

По мнению политика, власти ФРГ поступили неразумно, отказавшись от российского сырья без договоренностей с другими поставщиками. Это свидетельствует о «непродуманной и бесплановой политике», резюмировала депутат.

Как Германия впала в газовую зависимость от России — в материале «Газеты.Ru».

По итогам января 2024 года поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза.

Ранее центральный банк Германии ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2024-2025 годы.

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