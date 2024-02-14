Немецкий политик раскритиковала топливные санкции ФРГ против России

Эффект от санкций правительства Германии в отношении российских энергоресурсов заключается лишь в росте их стоимости для ФРГ, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на трансляцию на ресурсах партии политика.

«Единственное, чего мы добились, это что цены на газ выросли со взрывной скоростью и что в будущем у нас не будет надежных путей поставок», — сказала Вагенкнехт.

По мнению политика, власти ФРГ поступили неразумно, отказавшись от российского сырья без договоренностей с другими поставщиками. Это свидетельствует о «непродуманной и бесплановой политике», резюмировала депутат.

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