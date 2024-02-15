В Совфеде прокомментировали слова в США о ядерном оружии РФ в космосе

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что заявления в США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии РФ «в космосе» являются истерикой и инфопровокацией, которая призвана убедить конгресс США одобрить законопроект сената о выделении $60 млрд Украине. Об этом Пушков сообщил в своем Telegram-канале.

«В правящих кругах США — новая истерика. В СМИ была организована «утечка» о «новой угрозе» национальной безопасности США, суть которой, однако, не была раскрыта… И вот выяснилось, что это очередная инфопровокация, каких было очень много в политической истории Америки. Речь о том, что Россия якобы готовится ... «вывести ядерное оружие в космос» с целью сбивать американские спутники!» — подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание, что истерику в США развернули после визита главы комитета по разведке конгресса в Киев. «Инфопровокация имеет одну цель убедить конгресс одобрить законопроект сената о выделении 60 млрд долл. Украине», — добавил Пушков.

До этого американские власти заявили, что Россия, возможно, планирует разместить ядерное оружие в космическом пространстве. По данным ABC, такое действие может представлять угрозу национальной безопасности страны, особенно в отношении спутников.

Несколько источников выразили серьезную тревогу и подчеркнули необходимость обращать на это внимание.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Майк Тернер ранее сообщил о серьезной угрозе национальной безопасности, связанной с Россией. CNN также подтвердила эту информацию и отметила, что действия России вызывают серьезное беспокойство и дестабилизирующее влияние.

В связи с этим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил о проведении брифинга для ключевых законодателей в палате представителей конгресса. Однако спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не видит оснований для публичной тревоги.

Ранее физики выяснили, можно ли защитить Землю от астероидов ядерным оружием.