В МИД России оценили выросшее число избирателей за рубежом

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ведомство готово к увеличенному числу избирателей на выборах президента России за рубежом из-за релокации граждан, возможность проголосовать будет у всех россиян, которые соответствуют требованиям законодательства РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, в ведомстве будут делать все для того, чтобы реализовать план совместно с ЦИК по проведению выборов президента России за рубежом.

Она добавила, что Москва «не делит граждан России по категориям». Право проголосовать на выборах получат все, кто «соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством РФ», в том числе и релоканты, утверждает Захарова.

До этого в столице стартовало очное обучение для тех, кто записался в Корпус наблюдателей на выборах президента России от Общественной палаты Москвы. Преподаватели столичных вузов расскажут участникам образовательных курсов об основах избирательного законодательства, разберут ситуации, которые могут возникнуть на участках в дни голосования.

Ранее в Госдуме обвинили иноагентов в подготовке провокаций к выборам президента.