Путин обвинил лидеров западных стран в извращении его слов о причинах начала СВО

Российский президент Владимир Путин обвинил лидеров государств Запада в искажении и передергивании того, что он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сказал о причинах начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам Путина, плохо, что западные лидеры извращают его слова и «передергивают карту». Президент России особо подчеркнул, что он ничего не говорил о том, что начало СВО на Украине связано с угрозой нападения блока НАТО на РФ. Таких слов в его интервью Карлсону нет. Путь покажут на записи, где он высказывал подобное.

Путин отметил, что он говорил о другом — о том, что Россию постоянно обманывали с точки зрения нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что государства Запада могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.