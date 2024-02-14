Подоляк подтвердил, что его брат живет в Москве

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве, однако отверг информацию, что родственник работает в ФСБ. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Не знаю на счет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?»— сказал Подоляк.

Он также задался вопросом, почему предполагается, что завербованными могут быть только украинцы, у которых родственники проживают в России, а не наоборот.

Подоляк подчеркнул, что не может нести ответственность за других взрослых людей, «точно так же, как и Сырский и любой другой человек», родившийся в СССР. Советник главы офиса украинского президента подчеркнул, что не общается со старшим братом.

Ранее брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Олег, который живет во Владимире, заявил, что уже много лет не общается с этим родственником.

До этого проживающий в России отец нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав рассказал, что почувствовал по поводу назначения сына.

Ранее знакомая матери нового главкома ВСУ рассказала о ее ужасном состоянии.