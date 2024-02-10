Знакомая матери нового главкома ВСУ рассказала о ее ужасном состоянии

Живущая во Владимире Людмила Сырская, являющаяся матерью нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, тяжело переносит новости последних дней. Об этом в беседе с РЕН ТВ рассказала ее знакомая Софья Бондаренко, которая поет с ней вместе в хоре ветеранов труда «Околица».

По ее словам, Людмила переживает, она находится в ужасном состоянии. Из-за этого женщина не смогла посетить последнюю репетицию, сообщила Бондаренко.

Как отметила собеседница телеканала, мать не может отвечать за поступки Александра, который давно уехал на Украину по службе и обзавелся там семьей.

«Никогда не угадаешь, что сделает ребенок, когда он вырастет», – сказала она.

Бондаренко также заявила, что Людмила живет со своим мужем, который сейчас болеет. Их сын Олег периодически навещает своих родителей.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим вооруженными силами страны. Он сменил на этом посту Валерия Залужного.

Александр Сырский родился во Владимирской области и переехал на Украину в 1980-х.

Ранее живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с родственником.