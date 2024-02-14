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В США оценили шансы законопроекта по помощи Украине

Конгрессмен Миллс: у законопроекта помощи США Украине нет шансов на успех

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J. Scott Applewhite/AP

Член палаты представителей США от Республиканской партии Кори Миллс заявил, что у законопроекта, который предусматривает помощь Киеву от Вашингтона, нет шансов на успех в палате представителей. Об этом он сообщил изданию Newsmax.

«Они (в сенате США. – прим. ред.) больше стараются защитить границы всех остальных, включая Украину, где, как мы уже видим, что коррупция широко распространена», - подчеркнул Миллс.

По прогнозу конгрессмена, законопроект по Украине окажется «мертвым по прибытию» в палату представителей.

Конгрессмен посетовал, что «Сенат отдает приоритет Украине перед Америкой». «Что ж, мне очень жаль. Я был избран американским народом. Вот кого я представляю. Вот кого я защищаю, и в этом мой приоритет», — добавил Миллс.

До этого военный аналитик, командир добровольческого отряда «БАРС-13» Андрей Пинчук усомнился в расхожем мнении, что США в ближайшем будущем прекратят поддержку Украины из-за финансовых и репутационных потерь.

Ранее в Европейском банке объяснили, как странам ЕС найти деньги для Украины.

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