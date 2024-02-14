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В Европейском банке объяснили, как странам ЕС найти деньги для Украины

Глава ЕБРР Рено-Бассо: ЕС нужен баланс между помощью Киеву и внутренними делами

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Global Look Press

Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо заявила, что лидеры ЕС должны найти компромисс между поддержкой Украины и финансированием внутренних приоритетов государств Евросоюза. Ее слова приводит газета Politico.

«По сравнению с реальной прибылью, которую они (лидеры ЕС. — Прим. ред.) имеют в своем бюджете для финансирования дополнительных мер для своего народа, это непростой компромисс (по финансированию Украины. — Прим. ред)», — заявила Рено-Бассо.

До этого глава ЕБРР сообщала, что финансовая помощь, которую Европейский союз (ЕС) предоставил Украине, по своим объемам превосходит американский «план Маршалла», который вступил в силу в 1948 году и представлял собой программу США по оказанию помощи европейским странам после Второй мировой войны.

Она добавила, что благодаря зарубежным партнерам Киев получил дополнительные средства в размере 50% от всего украинского бюджета.

Ранее законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал достаточно голосов в сенате США.

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