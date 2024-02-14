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Эксперт оценил слова главкома ВСУ о переходе к обороне

Эксперт Коротченко: главком ВСУ признал полный провал летнего контрнаступления

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал полный провал контрнаступления украинских войск, заявив, что ВСУ переходят к обороне. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил военный аналитик Игорь Коротченко.

«Это констатация фактов в условиях новой реальности, когда украинское контрнаступление полностью провалилось», — заявил Коротченко.
Эксперт подчеркнул, что слова Сырского подтверждают то, что инициатива перешла к ВС РФ.

Эксперт подчеркнул, что слова Сырского подтверждают то, что инициатива перешла к ВС РФ.

До этого Сырский заявил, что Украина перешла к оборонительной операции, цель которой в нанесении РФ максимальных потерь. Он также отметил, что готов оставлять позиции ради сохранения жизней солдат. Кроме того, Сырский назвал «главной ценностью жизнь солдата», а потому, по его словам, он «готов отступить с какой-то позиции, чем пожертвовать всем личным составом».

Ранее политолог связал удар по полигону ВСУ в Селидово с «местью Залужного».

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