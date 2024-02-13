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Политолог связал удар по полигону ВСУ в Селидово с «местью Залужного»

Политолог Марков: информацию о ВСУ в Селидово России могли слить люди Залужного

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Нанесенный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Селидово, где могли быть до 1500 военных, оказался «таким удачным» из-за слитых данных, которые «рассекретили люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного». С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил политолог Сергей Марков.

По его словам, есть версии: что данные об учениях украинских военных на полигоне в Селидово могла выявить российская разведка или местные жители, ожидающие прихода российской армии. При этом, по его словам, одна из версий — «месть Залужного».

До этого Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что российская армия нанесла ракетный удар по военному полигону в Селидово в подконтрольной Украине части ДНР. По информации канала, на объекте могли находиться до 1,5 тыс. военных ВСУ, которые прибыли на учения. В момент удара на полигоне проходило построение пехоты Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский запретил раскрывать информацию о потерях в результате удара российской армии по тренировочному лагерю ВСУ.

Ранее военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО.

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