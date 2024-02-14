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Азербайджан осудил заявление Борреля по ситуации на границе с Арменией

МИД Азербайджана осудил слова Борреля об обстреле на границе с Арменией

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Johanna Geron/Reuters

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило слова о ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который подверг критике «непропорциональный ответ» Азербайджана на обстрел со стороны армянских военных. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

«Мы осуждаем и отвергаем беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана, озвученные Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Джозепом Боррелем… Обеление Высоким представителем Жозепом Боррелем Армении, совершившей акт вооруженной агрессии, рассматривается как закрытие глаз на ее военную провокацию», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что реакция Азербайджана на провокацию была полностью адекватной и носила локальный характер.

До этого Боррель в ходе своего выступления в Брюсселе по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном подверг критике ответ Азербайджана за обстрел со стороны Армении.

Ранее Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

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