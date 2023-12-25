Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора

Министерство иностранных дел Армении получило от азербайджанских коллег обновленную редакцию мирного договора. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

«Армянская сторона получила последние предложения от Баку по мирному договору между Арменией и Азербайджаном», — сообщили журналистам.

О том, что Азербайджан передал Армении ответ на предложения по мирному соглашению, ранее в эфире телеканала AzTV заявил и глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов. Он также не исключил возможное проведение встреч сторон в 2024 году.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

20 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Заявления прозвучали в ответ на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли отдельные переговоры президента РФ Путина и Пашиняна в Петербурге.