Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Путин подписал закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон отменяет действующую норму, согласно которой запрещается увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет.

Депутат Госдумы Михаил Романов уточнял, что речь не обязательно идет о родителях. Под действие нового закона подпадают старшие родственники (бабушка и дедушка), являющиеся работающими пенсионерами, братья и сестры с обеих сторон.

До этого Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с так называемыми «наливайками».

Помимо прочего, закон ужесточает требования к продаже алкогольной продукции. Он вступает в силу с 1 апреля. Регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами