Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 16 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон отменяет действующую норму, согласно которой запрещается увольнять одиноких родителей с детьми в возрасте до 14 лет.
Депутат Госдумы Михаил Романов уточнял, что речь не обязательно идет о родителях. Под действие нового закона подпадают старшие родственники (бабушка и дедушка), являющиеся работающими пенсионерами, братья и сестры с обеих сторон.
До этого Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов в борьбе с так называемыми «наливайками».
Помимо прочего, закон ужесточает требования к продаже алкогольной продукции. Он вступает в силу с 1 апреля. Регионы получат право разрешать продавать пиво, сидр и другие алкогольные напитки только в ресторанах, барах, кафе, буфетах.
Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».