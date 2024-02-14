Постпред Китая поддержал Россию по Украине в ООН

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь призвал США и их союзников прекратить «подливать масло в огонь» поставками оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и начать переговоры с Россией. Об этом сообщает Newsweek.

Дипломат подчеркнул, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других, а региональная безопасность не может быть гарантирована за счет усиления или расширения военных группировок.

Чжан Цзюнь также заявил, что вместо давления, клеветы и односторонних санкций в отношении Российской Федерации странам — членам НАТО следовало бы перейти к диалогу для сохранения возможности политического урегулирования украинского конфликта

В январе представитель Китай призывал возобновить мирные переговоры по Украине «как можно скорее», поскольку победителей в конфликте или войне не существует, а его разрешение не может произойти отправкой вооружений на поле боя.

Ранее в ЕС предложили ввести санкции против компаний Китая за сотрудничество с Россией.