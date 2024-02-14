Советник Байдена уходит в отставку

Главный советник президента США Джо Байдена по Латинской Америке уйдет в отставку, что может внести коррективы в проведение Вашингтоном «демократических реформ» в регионе, в частности в Венесуэле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Главный советник президента Джо Байдена по Латинской Америке уходит в отставку, и этот шаг может осложнить усилия США по проведению демократических реформ в Венесуэле», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Гонсалес на своем посту сыграл ключевую роль в попытках убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести свободные и справедливые выборы.

Гонсалез должен уйти в отставку в середине марта, и его заменит Дэниел Эриксон, нынешний заместитель помощника министра обороны по Западному полушарию.

До этого сообщалось, что США направляли в Венесуэлу оперативников под прикрытием американского Управления по борьбе с наркотиками для того, чтобы фабриковать дела о незаконном обороте наркотиков против руководства страны.

Ранее США и Венесуэла обменялись заключенными при посредничестве Катара.