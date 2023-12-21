США и Венесуэла обменялись заключенными при посредничестве Катара

США и Венесуэла провели обмен заключенными при посредничестве Катара. Об этом министерство иностранных дел эмирата сообщило на своей странице в соцсети X.

»Катар объявил об успехе своей посреднической [роли] между США и Венесуэлой по обмену рядом заключенных», — цитирует ведомство ТАСС.

Госминистр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулайфи подтвердил, что в обмен на гражданина Венесуэлы были освобождены 10 американских заключенных.

Ожидается, что в дальнейшем Каракас отпустит еще несколько граждан США. Сообщалось, что всего речь идет о двух десятках заключенных, а также о нескольких лицах, на имена которых были выписаны ордера на арест.

В ответ Штаты отпустили беглого венесуэльского дипломата Алекса Сааба, близкого соратника президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Накануне он прибыл в Каракас, где его встретила делегация во главе с женой Мадуро Силией Флорес.

До этого в Белом доме сообщили, что помилование Сааба стало трудным решением для американского президента Джо Байдена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не посетит Россию с официальным визитом до конца 2023 года.