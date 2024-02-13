СМИ: США отказались от предложения России о прекращении огня на Украине

Соединенные Штаты отвергли предложение России о прекращении огня на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомых с данными обсуждениями.

По их данным, президент России Владимир Путин в прошлом году через посредников, в том числе на Ближнем Востоке, дал понять, что Россия готова рассмотреть возможность прекращения огня на территории Украины. Одним из условий Москвы являлось сохранение российских территориальных приобретений.

Отмечается, что в Вашингтоне данные предложения обсуждались на уровне высших официальных лиц американской администрации. По данным агентства, в январе 2024 года советника Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан позвонил советнику Путина Юрию Ушакову и сообщил, что Вашингтон не принимает предложение Москвы, так как не готов обсуждать этот вопрос без участия Киева.

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