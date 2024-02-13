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Блинкен рассказал о разговоре с Уиланом

Блинкен заявил, что 12 февраля говорил по телефону с Полом Уиланом

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Владимир Песня/РИА Новости

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 12 февраля провел телефонный разговор с осужденным в Российской Федерации Полом Уиланом. Об этом сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что американская сторона ежедневно продолжает активно прилагать усилия, чтобы вернуть Уилана домой. Госсекретарь подчеркнул, что это продолжится до тех пор, пока он, Эван Гершкович и все задержанные американцы не вернутся домой к близким.

До этого осужденный в России за шпионаж Пол Уилан выразил обеспокоенность, что США могут вернуть обвиняемого в шпионаже корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в РФ.

Журналиста американского издания арестовали в Екатеринбурге в конце марта 2023 года, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье УК РФ о шпионаже, если его вину докажут.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии. Уилан отрицал свою вину.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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