Миранчук начнет финальный матч Лиги Европы с «Байером» на скамейке запасных

Итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер» объявили стартовые составы на финальный матч Лиги Европы.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Хин, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Де Кетеларе, Скамакка, Руджери, Копмейнерс, Эдерсон.

«Байер»: Коварж, Та, Тапсоба, Фримпонг, Джака, Вирц, Хофман, Шик, Гримальдо, Инкапье, Андрих.

Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук начнет матч на скамейке запасных.

В полуфинале «Аталанта» по сумме двух матчей обыграла французский «Марсель». В ответном матче итальянская команда, встречавшаяся против «Марселя» на домашнем поле, одержала уверенную победу со счетом 3:0. Счет на 30-й минуте игры открыл Адемола Лукман, спустя 22 минуты преимущество бергамасков увеличил Маттео Руджери, а Эль Билала Туре на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет.

«Байер» в полуфинале одолел римскую «Рому». В первом матче «Байер» победил со счетом 2:0. Во второй встрече была зафиксирована ничья (2:2).

Матч «Аталанты» и «Байера» состоится 22 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

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